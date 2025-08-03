Німеччина допомагає Україні виробляти дрони для ударів по росії

Берлін збирається профінансувати виробництво близько 500 дронів Ан-196 "Лютий".

росія майже щодня завдає ударів по українських містах за допомогою дронів і ракет. У відповідь на це Україна запускає безпілотники, які атакують цілі вглиб території рф. Частина цих БПЛА вироблена завдяки коштам, які виділяє Німеччина.

Про це пише Deutsche Welle.

У виданні нагадали, що наприкінці травня Україна і Німеччина підписали угоду, в рамках якої Берлін фінансуватиме виробництво зброї дальнього радіусу дії в Україні. Наприкінці липня старший представник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер підтвердив, що співпраця триває.

"Ми спостерігаємо величезні зміни в підході Німеччини до України, повне відкриття", - розповів журналістам виконавчий директор Української Ради зброярів (UCDI) Ігор Федірко.

У виданні додали, що прямі інвестиції Німеччини у виробництво українських дронів і ракет, як і раніше, є відносною новинкою. Зазначається, що Берлін збирається профінансувати виробництво близько 500 дронів Ан-196 "Лютий".

Федірко поділився з журналістами, що Україна також сподівається на німецькі технології. За його словами, це дозволило б українським підприємствам провести ґрунтовну модернізацію своєї зброї. Він нагадав, що Україна просила союзників надати технології, які дозволять створити зброю дальньої дії.

"Йдеться про дальність від 500 до 1000 кілометрів. Деяка зброя, включно з дроном "Лютий", уже може вражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів", - розповів Федірко.

У виданні зазначили, що багато німецьких оборонних компаній, які активізують свою діяльність в Україні, є стартапами. Однією з них є Quantum Systems, яка спеціалізується на аерофотозйомці та виробництві безпілотних авіаційних систем для збору даних.

Співвиконавчий директор компанії Свен Крук розповів журналістам, що в Україні працює близько 200 співробітників. Він поділився, що у вересні планується відкриття другого заводу.

Крім того, німецька компанія Helsing займається виробництвом ударних дронів. Вона поставила в Україну тисячі безпілотників, а в лютому 2025 року оголосила про новий контракт на поставку понад 6000 ударних дронів HX-2.

Проте Україні потрібно значно більше дронів і ракет, додали у виданні. Наприклад, Україна давно запитувала крилаті ракети Taurus, які Німеччина не хоче постачати.

У виданні підкреслили, що замість Taurus Німеччина може передавати Україні деякі деталі, які дадуть змогу збільшити дальність дії вже доступної зброї.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що передасть Україні дві системи Patriot після досягнення угоди зі США, згідно з якою Берлін отримає пріоритет у постачанні новітніх систем в обмін на допомогу Києву.