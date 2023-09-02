Німеччина допомагатиме захищати повітряний простір Словаччини
Про це пише RTL.
"Два бойові літаки Eurofighter зі складу 74-ї ескадрильї тактичних ВПС в Нойбурзі-ан-дер-Донау у Верхній Баварії будуть постійно перебувати в готовності до перехоплення непізнаних або ворожих літаків у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації", - заявив Бундесвер.
Крім того, до грудня в повітряному просторі Словаччини відбуватимуться так звані захисні польоти, про що оголосили військово-повітряні сили Німеччини.
Також заплановані тренувальні польоти над Словаччиною і посадки.
Словаччина - частина східного флангу НАТО і є безпосереднім сусідом України, яка зазнала нападу з боку росії.Нагадаємо, що раніше Словаччина заявила, що замість російського ядерного палива купила американське.