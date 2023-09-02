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Німеччина допомагатиме захищати повітряний простір Словаччини

02 вересня 2023, 20:56
Німеччина допомагатиме захищати повітряний простір Словаччини
Фото: скріншот
Військово-повітряні сили Німеччини від сьогодні допомагають захищати повітряний простір члена НАТО Словаччини.

Про це пише RTL.

"Два бойові літаки Eurofighter зі складу 74-ї ескадрильї тактичних ВПС в Нойбурзі-ан-дер-Донау у Верхній Баварії будуть постійно перебувати в готовності до перехоплення непізнаних або ворожих літаків у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації", - заявив Бундесвер.

Крім того, до грудня в повітряному просторі Словаччини відбуватимуться так звані захисні польоти, про що оголосили військово-повітряні сили Німеччини.

Також заплановані тренувальні польоти над Словаччиною і посадки.

Словаччина - частина східного флангу НАТО і є безпосереднім сусідом України, яка зазнала нападу з боку росії.

Нагадаємо, що раніше Словаччина заявила, що замість російського ядерного палива купила американське.
НімеччинаСловаччинаВПС

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