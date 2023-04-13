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Німеччина дозволила Польщі передати Україні п'ять винищувачів МіГ-29

13 квітня 2023, 20:29
Німеччина дозволила Польщі передати Україні п'ять винищувачів МіГ-29
Фото: nechtoportal.ru
Йдеться про літаки, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.
Німеччина дозволила Польщі передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків. 

Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

Раніше повідомлялося, що Польща просила дозволити їй поставити Україні винищувачі МіГ-29

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