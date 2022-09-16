Німеччина, Франція та Польща та погодились створити місію з навчання ЗСУ

Франція, Польща та Німеччина погодилися підтримати та допомогти у створенні спеціальної місії для навчання українських військових в Європі.

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Німеччини.

Дипломати погодилися, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, але й про створення місія для навчання військових в Європі.

"Створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки", - заявили очільники МЗС.

Нагадаємо, що створити місія для навчання ЗСУ в Європі запропонував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може базуватися місія та коли розпочнеться програма.

Раніше повідомлялось, що Захід готовий віддати Україні золотовалютні резерви росії.