RSS
НОВИНИ

Німеччина, Франція та Польща та погодились створити місію з навчання ЗСУ

Франція, Польща та Німеччина погодилися підтримати та допомогти у створенні спеціальної місії для навчання українських військових в Європі.
Німеччина, Франція та Польща та погодились створити місію з навчання ЗСУ Фото: Міністерство оборони

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Німеччини.

Дипломати погодилися, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, але й про створення місія для навчання військових в Європі.

"Створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки", - заявили очільники МЗС.

Нагадаємо, що створити місія для навчання ЗСУ в Європі запропонував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може базуватися місія та коли розпочнеться програма.

Раніше повідомлялось, що Захід готовий віддати Україні золотовалютні резерви росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 09 2022 17:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.