Захід готовий віддати Україні золотовалютні резерви росії – Малюська

Залишилось розробити відповідний юридичний механізм і Україна зараз створює проєкт договору, до якого країни зможуть приєднуватися і на його виконання знімати імунітет з активів рф та передавати їх Україні

Міністр юстиції України Денис Малюська впевнений, що у західних партнерів є політична згода віддати Україні 300 млрд доларів золотовалютного резерву рф, але потрібно розробити відповідний юридичний механізм.

Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити", - сказав він.

Малюська зазначив, що Україна зараз створює такий юридичний інструмент – міжнародний договір.

"Це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати нам активи та знімати імунітет з активів рф", - пояснив він.

За його словами, золотовалютні резерви росії поки захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої просто так.

"Перший етап - суверенні активи близько 300 млрд доларів. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, - це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть російських олігархів", - сказав глава Міністерства.

Найкращим сценарієм Малюська вважає ратифікацію відповідного договору цієї зими.

Ускладненням в отриманні цих коштів є те, що кошти знаходяться не на території України, тому потрібно переконати західних юристів і політиків реалізувати механізм, оскільки історія ще не знала таких випадків.

"Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток - це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн", - сказав він.