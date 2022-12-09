Захід готовий віддати Україні золотовалютні резерви росії – Малюська
Міністр юстиції України Денис Малюська впевнений, що у західних партнерів є політична згода віддати Україні 300 млрд доларів золотовалютного резерву рф, але потрібно розробити відповідний юридичний механізм.
Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.
"Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити", - сказав він.
Малюська зазначив, що Україна зараз створює такий юридичний інструмент – міжнародний договір.
За його словами, золотовалютні резерви росії поки захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої просто так.
"Перший етап - суверенні активи близько 300 млрд доларів. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, - це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть російських олігархів", - сказав глава Міністерства.
Найкращим сценарієм Малюська вважає ратифікацію відповідного договору цієї зими.
Ускладненням в отриманні цих коштів є те, що кошти знаходяться не на території України, тому потрібно переконати західних юристів і політиків реалізувати механізм, оскільки історія ще не знала таких випадків.
"Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток - це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн", - сказав він.
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