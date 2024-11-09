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ПОЛІТИКА

Німеччина гарантує підтримку Україні на тлі політичних потрясінь у коаліції

09 листопада 2024, 12:03
Німеччина гарантує підтримку Україні на тлі політичних потрясінь у коаліції
Фото: з вільного доступу
Суперечки щодо бюджету Німеччини призвели до потрясінь в урядовій коаліції.

Речниця німецького уряду Крістіане Гоффманн заявила, що її країна гарантовано буде надавати допомогу Україні в наступному році, попри  розпад трипартійної урядової коаліції Німеччини.

Про це інформує "Голос Америки".

"Важливо сказати, що допомога Україні, військова підтримка, фінансова підтримка, забезпечена, й що ми надаємо значну допомогу як на національному рівні, так і на рівні (країн) Групи семи", - наголосила Гоффманн.

 У проєкті бюджету ФРН закладено приблизно 4 млрд євро на допомогу Україні. Німецький двопалатний парламент мав затвердити його до кінця поточного року, але процес прийняття бюджету призупинився через розпад коаліційного уряду.

Кілька днів тому канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. Перед цим рішенням відбулася зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини, на якій урядовці мали вирішити питання щодо скорочення соціальних витрат та бюджет на 2025 рік. Під час цієї зустрічі вже колишній міністр фінансів сказав канцлеру, що не бачить можливості продовження коаліції, і закликав його провести позачергові вибори. Новим федеральним міністром фінансів ФРН став радник Шольца Йорг Кукіс.

НімеччинаОлаф Шольцпідтримка України

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