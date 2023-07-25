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Німеччина готова посилювати допомогу для України – посол

25 липня 2023, 18:56
Німеччина готова посилювати допомогу для України – посол
Фото: slovoidilo.ua
Новий посол ФРН в Україні Мартін Єґер заявив, що німецький уряд готовий і надалі посилювати військову, економічну і гуманітарну допомогу Україні.

Про це дипломат заявив на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Миколою Точицьким, передає пресс-лужба МЗС.

Точицький поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини, пише Міністерство закордонних справ. 

"Зі свого боку Мартін Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться на сайті. 

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили реалізації Формули миру Президента Зеленського та питанню продовольчої безпеки.

Ми також писали, що Німеччина змогла домовитись із Польщею щодо ремонту українських Leopard.

МЗСпосол ФРН

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