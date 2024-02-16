Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 мільярда

Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні €1,7 млрд і €6 млрд - на наступні роки.

Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму €1,1 млрд.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Берліні в п’ятницю повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це €1,1 млрд. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - заявив Шольц.

Туди ввійдуть ракети для ЗРК IRIS-Т, дві зенітні системи Skynex, 36 самохідних гаубиць (18 гусеничних Panzerhaubitze 2000 та 18 колісних RCH 155), 120 тисяч снарядів до артилерії.

Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні €1,7 млрд і €6 млрд - на наступні роки.

Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.

16 січня Україна і Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду. Вона закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад €7 мільярдів на 2024 рік. Це стосується, зокрема, зброї, щодо якої вже є конкретні контракти.

В угоді є пункти й про санкції щодо рф, трибунал і заморожені активи. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі майбутнього нападу росії на Україну.