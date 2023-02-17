Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Німеччина готується позбавити свої телекомунікаційні мережі від залежності від Китаю — Politico

17 лютого 2023, 09:20
Німеччина готується позбавити свої телекомунікаційні мережі від залежності від Китаю — Politico
Хуавей
Урядові партії сходяться на думці щодо зменшення залежності від поставок телекомунікаційного обладнання з Китаю.

Законодавці та політики в Німеччині закликають телекомунікаційних операторів зменшити свою залежність від китайського обладнання в поточних і майбутніх мережах.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що за даними досліджень, останнім часом оператори закупили велику кількість обладнання 5G у китайських постачальників, зокрема у таких компаній, як Huawei та ZTE. Міністр економіки країни Роберт Хабек заявив у листопаді, що країна прагне стати менш залежною від Китаю, особливо в таких секторах, як телекомунікації та мікросхеми.

Питання китайського обладнання в телекомунікаційних мережах Німеччини стало ще більш критичним після російського вторгнення в Україну, яке виявило залежність країни від авторитарних режимів у таких критичних секторах, як енергетика. Провідні політики зараз наполягають на повному перегляді співпраці приватного сектора з компаніями автократичних держав.

"Після занадто довгого застою (колишній уряд, - ред.) створив можливість виключити ненадійних постачальників із розширення нашої критичної інфраструктури... Проте сьогодні в нашій критичній інфраструктурі, як і раніше, встановлено багато технологій від Huawei. Це погано", - сказав Майк Аусендорф, член парламенту та експерт з цифрової політики від партії зелених міністра Хабека.

Відповідаючи на питання про роль Huawei у німецьких мережах, Йоханнес Шетцль, член Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) та експерт з цифрових питань, сказав, що "ми маємо стати більш незалежними від домінуючих провайдерів з усією інфраструктурою, і особливо з критичною інфраструктурою".

Цифри, надані телекомунікаційною консультаційною компанією Strand Consult, показали, що китайські постачальники забезпечили до 59% нової інфраструктури 5G. Це призвело до того, що урядові міністри виступили за те, щоб найвищий рівень безпеки підпорядковувався європейському суверенітету та повністю регулювався в Європі, зосереджуючись на забезпеченні конкурентоспроможності європейських виробників, таких як Nokia та Ericsson.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена припинила надання американським компаніям ліцензій на експорт продуктів Huawei.       
НімеччинаКитайHuaweiмережі

Останні матеріали

Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Політика
"США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 14:31
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється