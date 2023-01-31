Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Вашингтон призупиняє експортні ліцензії для китайської Huawei – ЗМІ

31 січня 2023, 15:07
Вашингтон призупиняє експортні ліцензії для китайської Huawei – ЗМІ
Фото: ixbt.com
Адміністрація Байдена припинила надання американським компаніям ліцензій на експорт для Huawei.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, Департамент торгівлі повідомив деякі компанії про те, що більше не надаватиме ліцензії жодній групі, яка хоче експортувати американські технології в Huawei. Цей крок є останнім кроком у кампанії Вашингтона по приборканню компанії, що базується в Шеньчжені і, яка, на думку представників служби безпеки США, допомагає Китаю здійснювати шпигунство.

У свою чергу, Huawei заперечує будь-яку причетність до шпигунства.

У 2019 році адміністрація Трампа наклала жорсткі обмеження на експорт американських технологій для Huawei, додавши групу до відповідого чорного списку. Цей крок був частиною стратегії придушення китайських компаній, які, на думку Вашингтона, становили загрозу національній безпеці США.

Але Міністерство торгівлі продовжувало надавати експортні ліцензії деяким компаніям, зокрема Qualcomm і Intel для забезпечення Huawei технологіями, не пов’язаними з високошвидкісними телекомунікаційними мережами 5G.

Упродовж останніх двох років президент Джо Байден зайняв ще більш жорстку позицію щодо Китаю, надто — у сфері передових технологій. У жовтні він наклав широкі обмеження на постачання передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем китайським групам.

Раніше республіканці на Капітолійському пагорбі на чолі з Майклом Макколом, який нещодавно став головою комітету у закордонних справах Палати представників, закликали адміністрацію Байдена припинити надання експортних ліцензій Huawei.

Раніше повідомлялось, що Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні.

СШАHuawei

Останні матеріали

Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Політика
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 31 січня 2023, 09:06
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється