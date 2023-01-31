Вашингтон призупиняє експортні ліцензії для китайської Huawei – ЗМІ

Адміністрація Байдена припинила надання американським компаніям ліцензій на експорт для Huawei.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, Департамент торгівлі повідомив деякі компанії про те, що більше не надаватиме ліцензії жодній групі, яка хоче експортувати американські технології в Huawei. Цей крок є останнім кроком у кампанії Вашингтона по приборканню компанії, що базується в Шеньчжені і, яка, на думку представників служби безпеки США, допомагає Китаю здійснювати шпигунство.

У свою чергу, Huawei заперечує будь-яку причетність до шпигунства.

У 2019 році адміністрація Трампа наклала жорсткі обмеження на експорт американських технологій для Huawei, додавши групу до відповідого чорного списку. Цей крок був частиною стратегії придушення китайських компаній, які, на думку Вашингтона, становили загрозу національній безпеці США.

Але Міністерство торгівлі продовжувало надавати експортні ліцензії деяким компаніям, зокрема Qualcomm і Intel для забезпечення Huawei технологіями, не пов’язаними з високошвидкісними телекомунікаційними мережами 5G.

Упродовж останніх двох років президент Джо Байден зайняв ще більш жорстку позицію щодо Китаю, надто — у сфері передових технологій. У жовтні він наклав широкі обмеження на постачання передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем китайським групам.

Раніше республіканці на Капітолійському пагорбі на чолі з Майклом Макколом, який нещодавно став головою комітету у закордонних справах Палати представників, закликали адміністрацію Байдена припинити надання експортних ліцензій Huawei.

Раніше повідомлялось, що Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні.