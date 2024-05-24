Німеччина і Данія оголосили про спільний пакет військової допомоги: що увійшло
Про це повідомила прес-служба уряду ФРН.
Берлін разом з Копенгагеном надасть 10 бойових танків Leopard 1 A5.
Крім того, до пакети увійшло:
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3 РСЗВ HIMARS;
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20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;
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8 500 снарядів 155 мм;
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20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
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34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;
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1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
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1 броньована інженерна машина DACHS;
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1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
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4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;
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2 протимінні плуги;
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16 автоцистерн Zetros;
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400 світлодіодних ламп;
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530 штурмових гвинтівок MK 556;
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80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
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111 гвинтівок CR 308;
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1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Німеччина надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.Востаннє ФРН передала допомогу Україні в кінці квітня. Тоді країна передала 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.