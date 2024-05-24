Німеччина і Данія оголосили про спільний пакет військової допомоги: що увійшло

До військового пакету увійшли танки, боєприпаси, РСЗВ, дрони, зброя, патрони та інша техніка.

Про це повідомила прес-служба уряду ФРН.

Берлін разом з Копенгагеном надасть 10 бойових танків Leopard 1 A5.

Крім того, до пакети увійшло:

3 РСЗВ HIMARS;

20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;

1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

1 броньована інженерна машина DACHS;

1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;

2 протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.