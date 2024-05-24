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Німеччина і Данія оголосили про спільний пакет військової допомоги: що увійшло

24 травня 2024, 15:01
Німеччина і Данія оголосили про спільний пакет військової допомоги: що увійшло
джерело warfor
До військового пакету увійшли танки, боєприпаси, РСЗВ, дрони, зброя, патрони та інша техніка.

Про це повідомила прес-служба уряду ФРН.

Берлін разом з Копенгагеном надасть 10 бойових танків Leopard 1 A5. 

Крім того, до пакети увійшло: 

  • 3  РСЗВ HIMARS;

  • 20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;

  • 8 500 снарядів 155 мм;

  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

  • 34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;

  • 1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

  • 1 броньована інженерна машина DACHS;

  • 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • 4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;

  • 2 протимінні плуги;

  • 16 автоцистерн Zetros;

  • 400 світлодіодних ламп;

  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

  • 111 гвинтівок CR 308;

  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.

Востаннє ФРН передала допомогу Україні в кінці квітня. Тоді країна передала  10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.
НімеччинаДаніяпідтримка України

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