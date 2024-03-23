Німеччина і Франція досягли "проривної" угоди щодо розробки танка MGCS – Reuters

Також обидві країни працюють над створенням нового винищувача FCAS.

Франція і Німеччина підписали "проривну" угоду щодо розробки європейського танка нового покоління MGCS, що замінить Leopard 2 і Leclerc, повідомляє Reuters.

"Це більше ніж віха, це історичний момент", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу разом з своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Танк, який повинен замінити застарілі німецькі Leopard та французькі Leclerc, є за величиною другим проектом оборонної промисловості між країнами, поряд з їхніми планами створити винищувач наступного покоління під назвою FCAS.

Пісторіус додав, що угода, яку було підписано в п'ятницю, містить в собі домовленість про рівний розподіл промислових обсягів між двома країнами. Він додав, що офіційно документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.

Своєю чергою французький міністр Лекорню зауважив, що програма створення винищувачів FCAS теж досягла "значного прогресу", проте не надав більше деталей щодо стану розробки літака.

Вчора ми також писали, що Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні.