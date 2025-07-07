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ПОЛІТИКА

Німеччина і Литва посилюють оборонну співпрацю та підтримку України

07 липня 2025, 10:29
Німеччина і Литва посилюють оборонну співпрацю та підтримку України
фото: Гітанас Науседа/мережа X
Литва і Німеччина - союзники і партнери України в боротьбі з агресором.

Франк-Вальтер Штайнмаєр і Гітанас Науседа під час зустрічі в Литві, де президент Німеччини перебував із візитом, обговорили серед інших важливих питань і ситуацію в Україні.

Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у соцмережі Х.

"Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю в галузі оборони, підтримку України, тиск на росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі.", - написав Науседа.

Так само відданий підтримці України і президент Німеччини.

"Литва і Німеччина разом виступають за свободу України, за принцип самовизначення і за європейську єдність - як партнери в ЄС і НАТО", - заявив Штайнмаєр під час зустрічі.

За словами Науседи, перемир'я в Україні є передумовою для будь-якої мирної угоди, але "зараз про це не йдеться". Тому відповідь Європи має бути "чіткою і сильною", і ЄС має запровадити 18-й пакет санкцій.

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