Німеччина і США домовилися якнайшвидше передати Україні п’ять систем Patriot

Це посилить українську протиповітряну оборону.

У понеділок, 21 липня, Вашингтон та Берлін погодили передачу Україні п’яти зенітно-ракетних систем Patriot. Їх планують доставити на фронт у максимально стислі терміни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на відкритті 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке проходить сьогодні під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Повідомлення наводить Європейська правда.

"Під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня я досяг домовленості з Пітом Геґсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидшу передачу п’яти вкрай необхідних систем Patriot", - заявив Пісторіус.

Нагадаємо, що сьогодні розпочалася чергова зустріч "Рамштайн": 52 країни беруть участь.