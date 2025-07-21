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Німеччина і США домовилися якнайшвидше передати Україні п’ять систем Patriot

21 липня 2025, 15:40
Німеччина і США домовилися якнайшвидше передати Україні п’ять систем Patriot
джерело slovoidilo
Це посилить українську протиповітряну оборону.

У понеділок, 21 липня, Вашингтон та Берлін погодили передачу Україні п’яти зенітно-ракетних систем Patriot. Їх планують доставити на фронт у максимально стислі терміни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на відкритті 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України  у форматі "Рамштайн", яке проходить сьогодні під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Повідомлення наводить Європейська правда.

"Під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня я досяг домовленості з Пітом Геґсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидшу передачу п’яти вкрай необхідних систем Patriot", - заявив Пісторіус.

Нагадаємо, що сьогодні розпочалася чергова зустріч "Рамштайн": 52 країни беруть участь. 

 
війнаPatriotпідтримка України

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