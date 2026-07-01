Німеччина і США обговорюють спільне виробництво ракет Tomahawk і Patriot

Берлін пропонує створити спільні виробничі проєкти між європейськими та американськими оборонними компаніями.

Німеччина напередодні саміту НАТО в Анкарі веде переговори зі США щодо розширення спільного виробництва озброєнь, зокрема ракет великої дальності Tomahawk і ракет для систем ППО Patriot PAC-3.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Берлін пропонує створити спільні виробничі проєкти між європейськими та американськими оборонними компаніями, включно з Raytheon і MBDA, щоб посилити виробничі потужності та прискорити постачання озброєнь на тлі війни рф проти України. Реакція Вашингтона на ці ініціативи, за словами співрозмовників, виявилася загалом позитивною.

Окремо обговорюється можливість виробництва наземної версії Tomahawk у Європі, хоча США поки обережно ставляться до передачі чутливих технологій і "чорних скриньок" озброєнь. Паралельно Німеччина розглядає альтернативи, зокрема інші далекобійні ракети, включно з українськими розробками.

Переговори перебувають на ранній стадії, але Берлін розраховує використати саміт НАТО для укладення рамкових домовленостей про спільне виробництво та закупівлі.