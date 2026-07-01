Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина і США обговорюють спільне виробництво ракет Tomahawk і Patriot

01 липня 2026, 09:52
Німеччина і США обговорюють спільне виробництво ракет Tomahawk і Patriot
джерело slovoidilo
Берлін пропонує створити спільні виробничі проєкти між європейськими та американськими оборонними компаніями.

Німеччина напередодні саміту НАТО в Анкарі веде переговори зі США щодо розширення спільного виробництва озброєнь, зокрема ракет великої дальності Tomahawk і ракет для систем ППО Patriot PAC-3.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Берлін пропонує створити спільні виробничі проєкти між європейськими та американськими оборонними компаніями, включно з Raytheon і MBDA, щоб посилити виробничі потужності та прискорити постачання озброєнь на тлі війни рф проти України. Реакція Вашингтона на ці ініціативи, за словами співрозмовників, виявилася загалом позитивною.

Окремо обговорюється можливість виробництва наземної версії Tomahawk у Європі, хоча США поки обережно ставляться до передачі чутливих технологій і "чорних скриньок" озброєнь. Паралельно Німеччина розглядає альтернативи, зокрема інші далекобійні ракети, включно з українськими розробками.

Переговори перебувають на ранній стадії, але Берлін розраховує використати саміт НАТО для укладення рамкових домовленостей про спільне виробництво та закупівлі.

СШАНімеччинаPatriotTomahawk

Останні матеріали

Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється