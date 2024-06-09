Німеччина, Італія та Іспанія бояться долучатися до "коаліції інструкторів" – ЗМІ

На початку місяця глава французького Генштабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до десятка західних держав і запросив уряди країн взяти участь в тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції.

Листи адресували до США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції, пише Welt am Sonntag.

Дипломати з Брюселю кажуть,, що президент Емманюель Макрон все ще пробує організувати навчання на території України під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM. Проте для цього потрібно змінити мандат місії.

Також європейські дипломати кажуть, що в Брюсселі ідеям Парижа чинять опір - більшість країн ЄС проти проведення навчань в Україні.

Так, Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях в Україні можуть становити значний ризик ескалації і втягнути Захід у війну.

Угорщина зі свого ж боку на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня підкреслила, що Україна більше не має реальних шансів на перемогу у війні.

Проте у дипломатичних колах ЄС також говорили про те, що, з військової точки зору, є вагомі підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні. Тоді підготовка була б краще пристосована до українських солдатів, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну, щоб пройти курс навчання.

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, Джон Кірбі з Ради національної безпеки заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Нагадаємо, що 27 травня Франція вирішила направити інструкторів до України для навчання захисників.