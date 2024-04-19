Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
"Плани перебувають на ранній стадії, і чиновники все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну вартість приблизно до 2,6 мільярда євро", - пише видання.
Представник міноборони Німеччини відмовився коментувати конкретні проекти закупівель, він заявив про прагнення уряду краще оснастити збройні сили.
Ще в березні цього року Німеччина оголосила про закупку чотирьох Patriot, а перший із них, як очікують, буде поставлено до кінця наступного року.
Усього ФРН планує отримати вісім систем ППО.
Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що шість Patriot передадуть Україні партнери з НАТО.