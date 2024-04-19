Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд – Bloomberg

Уряд Німеччини планує закупити ще чотири установки протиповітряної оборони ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Плани перебувають на ранній стадії, і чиновники все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну вартість приблизно до 2,6 мільярда євро", - пише видання.

Представник міноборони Німеччини відмовився коментувати конкретні проекти закупівель, він заявив про прагнення уряду краще оснастити збройні сили.

Ще в березні цього року Німеччина оголосила про закупку чотирьох Patriot, а перший із них, як очікують, буде поставлено до кінця наступного року.

Усього ФРН планує отримати вісім систем ППО.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що шість Patriot передадуть Україні партнери з НАТО.