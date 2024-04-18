Шість Patriot передадуть Україні партнери з НАТО – Шольц

Одну з систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot передасть уряд Німеччини.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі.

"Ми чули, що має бути сім протиповітряних систем, одна - наша. Маємо надію, що знайдуться інші шість у рамках Північноатлантичного Альянсу" - заявив канцлер.

Він додав, що Берлін передасть вже третю систему Patriot, яку має на озброєнні. Шольц закликав парнтерів не залишатися осторонь.

Крім того, сьогодні Боррель закликав Євросоюз надати Україні ППО, які стоять у казармах.