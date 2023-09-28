Німеччина купить системи ПРО у Ізраїля за €4 млрд
Це найбільша військова експортна угода в історії близькосхідної країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Угода була підписана німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом та ізраїльським колегою Йоавом Галантом в Берліні.
Ізраїльський міністр назвав продаж системи ПРО Німеччині особливо значущим для кожного єврея і додав, що угода зробить значний внесок в економіку Ізраїлю.
Система Arrow, спільно розроблена Israel Aerospace Industries і Boeing Co., виявляє, відстежує, перехоплює та знищує тактичні балістичні ракети на великій території і призначена для захисту стратегічних об'єктів та населених пунктів.
Нагадаємо, що Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству.