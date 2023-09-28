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Німеччина купить системи ПРО у Ізраїля за €4 млрд

28 вересня 2023, 16:11
Німеччина купить системи ПРО у Ізраїля за €4 млрд
Німеччина та Ізраїль підписали контракт про купівлю Берліном системи протиповітряної оборони Arrow 3 вартістю €4 млрд.

Це найбільша військова експортна угода в історії близькосхідної країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угода була підписана німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом та ізраїльським колегою Йоавом Галантом в Берліні.

Ізраїльський міністр назвав продаж системи ПРО Німеччині особливо значущим для кожного єврея і додав, що угода зробить значний внесок в економіку Ізраїлю.

Система Arrow, спільно розроблена Israel Aerospace Industries і Boeing Co., виявляє, відстежує, перехоплює та знищує тактичні балістичні ракети на великій території і призначена для захисту стратегічних об'єктів та населених пунктів.

Нагадаємо, що Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству.

 

НімеччинаІзраїльArrow 3

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