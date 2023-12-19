Німеччина має ухвалити бюджет з допомогою Україні до початку лютого

Через скорочення витрат по багатьох статтях в бюджеті, на наступний рік допомога Україні буде забезпечена.

Про плани уряду розповів журналістам його речник Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

За словами Гебештрайта, в аспекті передбаченої Україні підтримки, поточна та майбутня допомога Україні буде забезпечена.

"Раніше запланована підтримка України може надаватися з федерального бюджету без прийняття рішення про її перевищення. Якщо протягом 2024 року стануть необхідними значні фінансові витрати на підтримку України, в тому числі від міжнародних партнерів, понад попередньо оцінений рівень, Федеральний уряд запропонує німецькому Бундестагу ухвалити надлишкову резолюцію відповідно до статті 115 пункту 2 речень 6 і 7 Основного Закону... Українці повинні мати можливість протистояти агресії російського президента Путіна в довгостроковій перспективі. Це суттєвий, чіткий сигнал російському президенту, який вочевидь робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться", - заявив Гебештрайт.

Він також додав, що з огляду на те, що заміна Бундесвером переданого Україні озброєння фінансується зі спеціальних фондів Бундесверу, спочатку заплановані у федеральному бюджеті кошти на «зміцнення України» можуть бути скорочені на 520 мільйонів євро.

В проєкті зазначається, що фундаментальні виклики для Німеччини залишаються незмінними: напад росії на Україну, що порушує міжнародне право, вимагає підтримки Німеччиною України, а отже свободи та миру в Європі.

Гебештрайт не назвав точної суми допомоги Україні в новому проєкті держбюджету ФРН на наступний рік, але раніше було оголошено, що вона буде збільшена з 4 до 8 млрд євро.

Через багатомільярдну "діру" в бюджеті в ньому будуть скорочені витрати по переважній більшості статей.

Узгоджений канцлером ФРН Олафом Шольцем, віце-канцлером, міністром економіки Робертом Габеком і міністром фінансів Крістіаном Лінднером проєкт федерального бюджету на 2024 рік буде схвалений урядом 20 грудня 2023 року і має бути прийнятий Бундестагом наприкінці січня 2024 року з тим, щоб Бундесрат завершив законодавчий процес на своєму засіданні 2 лютого 2024 року.

Минулого тижня ми писали, що Німеччина збільшить допомогу Україні до €8 млрд наступного року.