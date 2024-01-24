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Німеччина може передати Україні гвинтокрили навесні

24 січня 2024, 16:49
Німеччина може передати Україні гвинтокрили навесні
Wikipedia
Німеччина пообіцяла гелікоптери Sea King, вони можуть прибути в Україну вже в квітні.

Про це сьогодні сказав речник Міноборони Німеччини Арно Коллац, передає Укрінформ.

"Що стосується Sea King, то можу підтвердити, що ми домовилися з Україною передати 6 гелікоптерів типу Sea King. Це буде можливо орієнтовно з квітня", - заявив Коллац.

Він додав, що це не знизить боєздатність Бундесверу, який планує поступово замістити цей тип гвинтокрилів іншим – Sea Lion. 

Українська сторона в ході консультацій проявила зацікавленість саме моделлю Sea King. Крім власне машин будуть передані запчастини та інші комплектуючі.

Також Німеччина проведе навчання на них.

Ми писали, що Німеччина передасть Україні військові гелікоптери: Київ отримає шість гелікоптерів разом із комплектом запасних частин.

 

НімеччинаSea Kingгвинтокрил

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