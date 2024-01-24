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Німеччина передасть Україні військові гелікоптери

24 січня 2024, 08:53
Німеччина передасть Україні військові гелікоптери
Фото: з відкритих джерел
Україна отримає шість гелікоптерів разом із комплектом запасних частин.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання "Рамштайн" повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

Про це пише німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk.

За словами голови Міноборони ФРН, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

"Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – зазначив Пісторіус.

Він також додав, що для захисту українців та української інфраструктури пріоритетом залишається передача ППО. Крім того, потрібна більша швидкість у виробництві озброєнь.

За даними Міноборони Німеччини, з початку повномасштабної війни росії проти України загальний обсяг німецької військової допомоги сягнув близько шести мільярдів євро.

Нагадаємо, 23 січня, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції.

вертолітвійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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