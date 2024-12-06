Німеччина може повернути призов до армії

В майбутньому планують набирати 30 000 призовників щорічно.

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу і головний претендент на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, оголосив, що планує повернути призов до армії.

Про це повідомляє щоденна британська газета The Times.

Ініціатива політика передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для юнаків, так і для дівчат, задля зміцнення обороноздатності країни.

"Ми розуміємо, що це не можна зробити за одну ніч", - заявив Мерц.

За його словами, він планує, щоб у перспективі до 30 000 призовників щорічно проходили навчання у збройних силах, що дозволить подвоїти чисельність активного резерву, який зараз, на думку Мерца, є недостатнім для захисту країни.

На сьогодні Збройні сили Німеччини зараз стикаються з гострою нестачею особового складу. Чисельність професійних солдатів залишається на 30 000 осіб меншою за цільовий показник у 210 000.

Німецькі генерали вважають, що країні потрібні щонайменше 60 000 додаткових резервістів.

Ще навесні стало відомо, що Німеччина розглядає можливість відродження військової служби у зв'язку зі зростанням напруженості.