Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина може повернути призов до армії

06 грудня 2024, 15:49
Німеччина може повернути призов до армії
Фото: Getty
В майбутньому планують набирати 30 000 призовників щорічно.

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу і головний претендент на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, оголосив, що планує повернути призов до армії.

Про це повідомляє щоденна британська газета The Times.

Ініціатива політика передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для юнаків, так і для дівчат, задля зміцнення обороноздатності країни.

"Ми розуміємо, що це не можна зробити за одну ніч", - заявив Мерц.

За його словами, він планує, щоб у перспективі до 30 000 призовників щорічно проходили навчання у збройних силах, що дозволить подвоїти чисельність активного резерву, який зараз, на думку Мерца, є недостатнім для захисту країни.

На сьогодні Збройні сили Німеччини зараз стикаються з гострою нестачею особового складу. Чисельність професійних солдатів залишається на 30 000 осіб меншою за цільовий показник у 210 000.

Німецькі генерали вважають, що країні потрібні щонайменше 60 000 додаткових резервістів.

Ще навесні стало відомо, що Німеччина розглядає можливість відродження військової служби у зв'язку зі зростанням напруженості.

 

Німеччинаармія

Останні матеріали

Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється