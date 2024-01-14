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Німеччина може відправити фрегат у Червоне море в рамках місії ЄС

14 січня 2024, 16:58
Німеччина може відправити фрегат у Червоне море в рамках місії ЄС
Німеччина в рамках місії Євросоюзу хоче відправити фрегат "Гессен" до Червоного моря, де корабель має допомогти у відбитті нападів єменських хуситів та захистити морських рух.

Про це пише видання Die Welt, посилаючись на джерела в Берліні та в Брюсселі.

Фрегат, який спеціалізується на протиповітряній обороні, має вийти в море 1 лютого, пише німецьке ЗМІ.

Німеччина хоче взяти участь у місії ЄС із захисту морського руху в Червоному морі від атак хуситів.

"Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості. 

Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, яка може одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та ударні вертольоти. 

Нещодавно фрегат провів шість місяців у подорожах у рамках зусиль НАТО в Північному морі та Арктиці для навчань і стримування росії.

Згідно з планами, нова місія ЄС у Червоному морі має бути затверджена на зустрічіглав МЗС країн ЄС 19 лютого і розпочне роботу до кінця лютого. Спочатку її мандат буде обмежено одним роком. 

Хусити – політичне і військове угруповання, яке контролює значну частину Ємену, в тому числі столицю. Їх підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю.

Хусити заявляють про свою підтримку Хамас і стверджують, що вони націлюються на будь-яке судно у Червоному морі, що прямує до Ізраїлю або належить йому. 

Вчора ми писали, що Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою поблизу Ємену.

 

Німеччиначервоне морехусити

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