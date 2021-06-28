Німеччина може виступити за заборону туристам з Великобританії прибувати в ЄС Німеччина спробує сьогодні заборонити британським мандрівникам в’їжджати до ЄС, попри статус їх вакцинації

Канцлер ФРН Ангела Меркель в ході засідання Комітету ЄС з реагування на політичні кризи виступить з ідеєю віднести Великобританія до країн, що викликають стурбованість щодо поширення коронавірусу. Це дозволить ЄС заборонити в'їзд туристам з Великобританії, незалежно від того, щеплені вони від COVID-19 чи ні.

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Про це повідомляє The Times. "Німеччина спробує сьогодні заборонити британським мандрівникам в’їжджати до ЄС, попри статус їх вакцинації", - йдеться у матеріалі. Зазначається, що Меркель хоче внести Об’єднане королівство до переліку "країн, які викликають занепокоєння", через значне поширення там штаму Delta. "Ці наміри будуть обговорюватися високопоставленими європейськими та національними посадовцями під час засідання об’єднаного європейського комітету з реагування на кризу та наразяться на опір Греції, Іспанії, Кіпру, Мальти та Португалії", - стверджує The Times. Водночас президент Франції підтримав ідею запровадження обов’язкового карантину для невакцинованих мандрівників. За словами співрозмовника видання в уряді Британії, Меркель виглядає "все більше ізольованою". "Багато країн вважатимуть це своїм власним рішенням, а не тим, що може вирішуватися у Берліні", - розповіло джерело. The Times нагадує, що Ангела Меркель та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон особисто зустрінуться наступної п'ятниці. Читайте також: ВООЗ попереджає про "нову смертоносну хвилю" через штам Deltа

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