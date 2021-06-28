ВООЗ попереджає про "нову смертоносну хвилю" через штам Deltа

В Індонезії зафіксований новий рекорд захворюваності через штам Delta – більше 21 000 нових випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) протягом вихідних зареєструвала найменше випадків COVID-19 у світі з лютого, та попри це попередила, що штам Delta, зафіксований вже у 92 країнах світу, викликає "нову смертоносну хвилю".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, у більшості європейських країн кількість інфікованих, госпіталізованих і померлих осіб знизилася до "небаченого з минулого літа рівня", тому деякі країни ЄС ще більше послаблюють карантинні обмеження по мірі просування кампанії з масової вакцинації населення.

Однак, попри це, Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там на штам Delta нині припадає понад 70% нових випадків захворювання. У декількох регіонах Іспанії, зокрема Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження штамом Delta. Регіональні чиновники органів охорони здоров’я прогнозують, що цей варіант коронавірусу може стати домінуючим в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Греції до середини серпня. Зазначається, що у країні влітку можуть знадобитися суворі локальні локдауни в районах з низьким охопленням вакцинацією, де спостерігається різке збільшення випадків захворювання.

Окрім Європи, в Індонезії зафіксований новий рекорд захворюваності через штам Delta – більше 21 000 нових випадків COVID-19. Повідомляється, що подібні сплески вже відбуваються по всьому регіону, зокрема, в Таїланді та Малайзії.

Через цей варінт COVID-19 уряди Австралії і Нової Зеландії посилили карантинні вимоги. Також в Ізраїлі знову ввели вимогу обов’язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні.

За даними видання, за останній тиждень кількість випадків COVID-19 зросла на 25% по всій Африці в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 червня зафіксовано понад 181,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,9 млн - летальні, одужали вже понад 166,3 млн осіб.