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Німеччина може зменшити пільги безробітним українцям

19 листопада 2023, 09:57
Німеччина може зменшити пільги безробітним українцям
Фото: з вільного доступу
Глава парламентської фракції ХДС в Бундестазі і ексміністр транспорту Німеччини Олександр Добріндт розкритикував систему виплат допомоги українцям.

Про це пише Bild.

Добріндт заявив, що дуже багато біженців живуть тільки на допомогу і не бажають влаштовуватися на роботу.

"Менше 20% українців, які живуть у Німеччині, мають роботу. У Нідерландах цей показник перевищує 70%, у Польщі – ще більше. Це показує, що Німеччина пропонує неправильні стимули", - вважає німецький політик. 

Крім того, він пропонує спосіб вирішення цієї проблеми - зменшити допомогу хронічним "дармоїдам".

"Пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції про роботу. Якщо вони відмовляться, пільги повинні бути зменшені", - додав депутат.

Наразі, соцопитування демонструє, що більшість українців, які вимушено перебувають у Німеччині через повномасштабне вторгнення росії, залишається €494 на місяць.

Ще в жовтні стало відомо, що уряд Німеччини запропонував кроки для прискорення інтеграції українських біженців на ринку праці, а також закликав компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

 

Німеччинабіженціукраїнці

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