Німеччина пришвидшує інтеграцію українських біженців на ринку праці

Сьогодні уряд Німеччини запропонував кроки для прискорення інтеграції українських біженців на ринку праці, а також закликав компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

Про це повідомляє Reuters.

Німецький уряд сподівається заручитися підтримкою компаній та агентств з працевлаштування, які взяли на себе зобов'язання, і призначив спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування Даніеля Терценбаха для зв'язку з ними.

Євросоюз не повністю скористався можливістю заповнити дефіцит робочої сили через українських біженців з минулого року. Незважаючи на те, що багато хто тікає від війни, мають високу освіту чи вкрай необхідні навички.

"Німецька економіка потребує робочої сили і кваліфікованих працівників. За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%. Але цього далеко не достатньо", - заявив Гайль.

Він додав, що хоче встановити, які муніципалітети мають найбільше дитячих садків, щоб цілеспрямовано залучати матерів до роботи.

Ці кроки спрямовані на надання допомоги десяткам тисяч українських біженців, які закінчили чи закінчують інтеграційні курси.

Після курсів біженці будуть шукати роботу, адже вони ризикують втратити державну допомогу.

Центри зайнятості мають допомогти знайти потрібних працівників з відповідною кваліфікацією.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року більше мільйона українців шукали захисту в Німеччині.

В липні цього року в Німеччині налічувалося близько 196 600 працевлаштованих громадян України, з них 154 600 працювали за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 000 були зайняті на низькооплачуваній роботі чи на неповному робочому дні.

На початку осені в Німеччині порядка 205 970 безробітних українців.

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