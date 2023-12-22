Німеччина надала новий пакет допомоги: три Gepard і 155-мм боєприпаси

Сьогодні Німеччина оновила список військової допомоги для України.

Вона передасть три самохідні зенітні установки Gepard з запчастинами на додачу до 49 переданих.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Крім трьох СЗУ Gepard Німеччина передала ще 30 240 снарядів, а 2 500 боєприпасів калібру 155 мм з запасів Бундесверу і промисловості.

В списку також є два танки для розмінування Wisent 1, 10 розвідувальних безпілотників Vector, двох авто для патрулювання кордону і двох систем самозахисту для гелікоптерів AMPS.

Ще Україна отримає вісім ваговозів Zetros, два сідельні тягачі 8x8 HX81 та п’ять напівпричепів, вісім автомобілів зі складу Бундесверу та промисловості й 25 536 боєприпасів калібру 40 мм і не указану кількість медичних засобів.

Крім того, вчора стало відомо, що Німеччина надасть €88,5 млн, щоб допомогти посилити стійкість української енергетичної системи.