Німеччина надасть €88,5 млн, щоб допомогти посилити стійкість української енергетичної системи

росія націлена на її інфраструктуру взимку.

Німеччина через Європейське енергетичне співтовариство надасть Україні зимовий енергетичний пакет допомоги на €88,5 млн.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється у спільній заяві МЗС та міністерства економіки Німеччини, допомога надається для посилення стійкості української енергетичної системи, оскільки росія націлена на її інфраструктуру взимку.

Зазначається, що уряд Німеччини надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро:

Міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі - ред.);

Міністерство закордонних справ - 34,2 млн євро.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше повідомлялось,що Німеччина має ухвалити бюджет з допомогою Україні до початку лютого.