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Німеччина надасть €50 млн на розвиток економіки України

25 листопада 2023, 10:33
Німеччина надасть €50 млн на розвиток економіки України
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Україна ухвалила рішення, що дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн або €50 млн для підтримки економіки.

Про це йдеться на урядовому порталі

"Ці кошти допомагають Уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування "5-7-9", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль сказав, що до державного бюджету надійшло $400 млн від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

За його словами, ці кошти уряд направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям та критичні потреби. Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні економіки.

Також прем'єр нагадав про транш, який в розмірі €1,5 млрд цього тижня надав ЄС.

 

НімеччинаШмигальекономічна допомога

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