Німеччина надасть €50 млн на розвиток економіки України
Про це йдеться на урядовому порталі.
"Ці кошти допомагають Уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування "5-7-9", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль сказав, що до державного бюджету надійшло $400 млн від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.
За його словами, ці кошти уряд направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям та критичні потреби. Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні економіки.
Також прем'єр нагадав про транш, який в розмірі €1,5 млрд цього тижня надав ЄС.