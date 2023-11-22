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Євросоюз надав Україні черговий транш в €1,5 млрд

22 листопада 2023, 12:54
Євросоюз надав Україні черговий транш в €1,5 млрд
Фото: google.com
Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в X (Twitter).

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", - йдеться в дописі.

Урсула додала, що допомога Євросоюза Україні сягнула 85 млрд і "буде більше", адже Єврокомісія запропонувала виділити ще €50 млрд до 2027 року.

Підтримка Євросоюзу цього року вже становить €16,5 млрд. 

Загалом на рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки обсягом €18 млрд. Макрофінансова допомога це кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Крім того ми повіломляли, що Євросоюз має "план Б", якщо Угорщина ветує €50 млрд допомоги Україні.

 

Євросоюзмакрофінансова допомога

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