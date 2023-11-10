ЄС має "план Б", якщо Угорщина ветує €50 млрд допомоги Україні

Євросоюз обіцяє обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні €50 млрд допомоги.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на європейських посадовців.

Єврокомісія пропонує розширити бюджетну підтримку, аби допомогти Україні виплачувати зарплати і покривати інші витрати, і 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет на саміті в середині наступного місяця.

Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який зберігає зв'язки з москвою і заперечував підтримку України.

Виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

На випадок, якщо Будапешт застосує своє право вето, два посадовці ЄС заявили, що Євросоюз має спосіб обійти його, звернувшись до кожного з урядів інших країн ЄС з проханням розробити власний пакет допомоги Києву. Разом двосторонні пакти становитимуть ті ж €50 млрд.

"Угорщина ризикує перенапружити свою удачу. Ми б хотіли мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо знадобиться", - заявив один з посадовців ЄС.

Ще один посадовець ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився з ним.

"Питання грошей для України буде вирішено так чи інакше, Київ отримає підтримку ЄС", - додав другий–.

"Якщо Угорщина стане перешкодою на шляху до необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, країни-члени знайдуть інший шлях, наприклад, міжурядову угоду або національні гарантії", - зазначив посадовець.

Того року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію надати Україні €18 млрд фінансової допомоги у 2023 році.

Після місяців суперечок Угорщина врешті-решт погодилась на пакет після того, як домігся, як він сказав, поступок з боку Євросоюзу щодо допомоги Угорщині.

Відповідаючи на запитання, чи піде ЄС цим шляхом знову, якщо Угорщина блокуватиме допомогу, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив на цьому тижні: "Минулого року ми дійсно обговорювали "план Б"... Але нам вдалося уникнути цього сценарію. Сподіваюся, нам вдасться уникнути його і цього року".

Ми вчора також писали, що в Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.