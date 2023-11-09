ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини щодо 50 млрд євро допомоги для України – Bloomberg

У Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету, зазначає Bloomberg.