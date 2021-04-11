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Німеччина надасть 600 млн євро на гуманітарну допомогу афганцям

Із загальної суми, 90 млн євро передадуть через Всесвітню продовольчу програму, 65 млн - через Програму розвитку ООН, 54 млн - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
Німеччина виділить 600 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Афганістану.
Німеччина надасть 600 млн євро на гуманітарну допомогу афганцям Фото: unhcr.org.ua

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Цього року Німеччина надає додаткові 600 млн євро для гуманітарної допомоги в Афганістані. Це допоможе напряму допомогти людям через партнерські організації, як Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Надаючи цю допомогу, федеральний уряд значною мірою покладається на потреби, визначені ООН і "Червоним Хрестом", - зазначають у повідомленні. 

МЗС зазначає, що більш ніж половині населення Афганістану загрожує голод, близько 5,5 млн афганців стали внутрішньо переміщеними особами і майже стільки ж втекли до сусідніх країн. Зазначається, що ситуація ще більше ускладнилась з переходом влади до "Талібану", оскільки багато людей, які раніше спокійно забезпечували себе, залишились без роботи. Додатковою проблемою є втрата частини врожаю внаслідок посухи.

"Завдяки цим коштам гуманітарні організації зможуть надати швидку й ефективну допомогу мільйонам людей. При цьому наші партнери подбають, щоб допомога використовувалась тільки для гуманітарних потреб і не на користь "Талібану". Німеччина і партнерські організації підтримають також сусідів Афганістану, як Іран і Пакистан, для забезпечення гуманітарних потреб", - додають у заяві.

Із загальної суми, 90 млн євро передадуть через Всесвітню продовольчу програму, 65 млн - через Програму розвитку ООН, 54 млн - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 50 млн - через спецфонд ООН для Афганістану, по 20 млн - через ЮНІСЕФ, ВООЗ, Міжнародну організацію з міграції, 10 млн - через "Червоний Хрест", решту - через інші проєкти. 

Нагадаємо, що Уряд Великобританії виділить 50 млн фунтів стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання гуманітарної допомоги Афганістану. Фінансова допомога піде на доставку продуктів, матеріалів для будівництва житла і ліків в зимовий період в Афганістані і підтримає більш широкі гуманітарні заходи ООН.

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04 11 2021 15:38
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