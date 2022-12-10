Німеччина надасть Україні 470 генераторів вартістю 19,5 млн євро

Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) вирішило надати Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 мільйона євро.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

Так, 150 електрогенераторів уже в Україні. Наразі готують до транспортування подальше обладнання.

Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини, уточнили в посольстві.

Нагадаємо, що Європейська комісія мобілізувала свої аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів до України. Один такий генератор потужністю 220 кіловатів може забезпечити електроенергією всю лікарню.

Підтримати Україну вирішили і в Азербайджані — країна, зокрема, передає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.