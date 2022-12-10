Німеччина надасть Україні 470 генераторів вартістю 19,5 млн євро
Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.
Так, 150 електрогенераторів уже в Україні. Наразі готують до транспортування подальше обладнання.
Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини, уточнили в посольстві.
Нагадаємо, що Європейська комісія мобілізувала свої аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів до України. Один такий генератор потужністю 220 кіловатів може забезпечити електроенергією всю лікарню.
Підтримати Україну вирішили і в Азербайджані — країна, зокрема, передає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.