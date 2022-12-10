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Єврокомісія мобілізувала аварійні резерви, щоб відправити Україні 40 генераторів

10 грудня 2022, 17:37
Єврокомісія мобілізувала аварійні резерви, щоб відправити Україні 40 генераторів
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія мобілізувала свої аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів до України. Один такий генератор потужністю 220 кіловатів може забезпечити електроенергією всю лікарню.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

"Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки російські ракети продовжують націлюватися на життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів до України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні Азербайджан відправив Україні 45 трансформаторів і 50 генераторів.

Нагадаємо, що в Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку "Дія" без пластикового аналога.

Єврокомісіяенергозбереженнядопомогагенератори

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