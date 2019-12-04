Німеччина надасть Україні €85 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

Допомогу погодили сьогодні під час переговорів Порошенка і Меркель

Німеччина вирішила виділити 85 млн євро для допомоги внутрішнім переселенцям в Україні.

"Сигналом про підтримку нашої країни стало рішення німецького уряду - і я дякую пані канцлеру за це - про додаткове виділення 85 мільйонів євро, які будуть спрямовані на облаштування тимчасово переміщених осіб. Це була реакція на моє прохання", - сказав Президент Петро Порошенко, інформує LB.ua.

Порошенко не уточнив, виділена сума є кредитом чи безоплатною допомогою.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Під час свого виступу Меркель висловила незадоволення результатами Мінського процесу і виступила за продовження Норманського формату.