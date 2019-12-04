ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина вирішила виділити 85 млн євро для допомоги внутрішнім переселенцям в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина надасть Україні €85 млн для допомоги внутрішнім переселенцям
Допомогу погодили сьогодні під час переговорів Порошенка і Меркель
Ангела Меркель, Петро Порошенко. Фото: president.org.ua
"Сигналом про підтримку нашої країни стало рішення німецького уряду - і я дякую пані канцлеру за це - про додаткове виділення 85 мільйонів євро, які будуть спрямовані на облаштування тимчасово переміщених осіб. Це була реакція на моє прохання", - сказав Президент Петро Порошенко, інформує LB.ua.
Порошенко не уточнив, виділена сума є кредитом чи безоплатною допомогою.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Під час свого виступу Меркель висловила незадоволення результатами Мінського процесу і виступила за продовження Норманського формату.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2019 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
No articles