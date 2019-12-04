Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Меркель
Також вони дали спільну прес-конференцію, відео якої транслювали на сторінці Порошенка у Facebook.
Порошенко та Меркель підтримали припинення вогню на Донбасі на Великодні свята з 18 квітня.
"Під час сьогоднішнього обговорення ми підтримали Великоднє припинення вогню, воно повинно вступити в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", - сказав Порошенко.
Крім цього, Меркель сказала на брифінгу, що готова підтримувати Україну незалежно від того, хто буде її президентом наступні пʼять років.
Під час свого виступу Меркель висловила незадоволення результатами Мінського процесу і виступила за продовження Норманського формату.
Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.
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