Німеччина намагається пом'якшити тарифи ЄС на китайські електромобілі – Bloomberg

Берлін хоче врятувати активи німецького глобального автопрому.

Німецький та китайський уряди ведуть непублічні перемовини, які мають на меті скасування або суттєве скорочення рівня нових тарифів Європейського Союзу на ввезення електромобілів, виготовлених в КНР. Імовірно, це спричинено тим, що Китай у відповідь на ухвалені високі тарифи говорить про необхідність економічного удару по активах німецького автопрому, який є однією з бюджетоутворюючих галузей економіки ФРН.

Про це повідомляє Bloomberg.

За повідомленням видання, офіційні представники німецького уряду оптимістично налаштовані на те, що Євросоюз зможе знайти рішення під час прямих перемовин з Пекіном. Однак самі перемовини є закритими, і який вони мають конкретний зміст, наразі невідомо. Як уточнюють оглядачі видання, напередодні запровадження жорстких тарифів представники Німеччини говорили про можливість перегляду відповідних підвищених митних вимог. Також, за повідомленням джерел видання, окрім Німеччини є і інші країни, які підтримують її у розв'язанні проблеми високих митних тарифів для Китаю.

Насамперед мова йде про введення додаткового рівня тарифікації експортної продукції з Китаю. Ціна експорту електромобілів досягає 48% залежно від рівня кооперації з європейськими виробниками. Такі значні зміни у митному законодавстві стосуються насамперед найпотужніших китайських виробників автомобілів: BYD, Geely, MG SAIC. Перелічені компанії виробники в Європі звинуватили в тому, що їх діяльність викривляє умови вільного ринку, оскільки компанії отримують значні державні субсидії і порушують правила Світової організації торгівлі.

Китай пригрозив помстою у відповідь на ухвалені ЄС обмеження, зокрема має намір запровадити відповідні дії одразу в декількох галузях – сільському господарстві, авіації та будівництві автомобілів з великими двигунами. На думку оглядачів видання, такі економічні контрзаходи можуть негативно вплинути на найпотужніших німецьких виробників автомобілів та іншої техніки, зокрема Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG і BMW AG.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз невдовзі запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю розміром ще на понад 38,1%.