Німеччина направляє дипломата до Афганістану
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Welt am Sonntag.
За інформацією видання, Потцель з'ясовуватиме, як німецькі дипломати можуть повернутися в країні до роботи, поки що на тимчасових умовах.
Крім цього, генпрокуратура ФРН перевіряє правові питання у зв'язку з рухом "Талібан" - у Німеччині він розцінюється як терористичне угруповання.
Зазначені кроки допоможуть полегшити ФРН спілкування із владою Афганістану, вважає видання.
Нагадаємо, що Німеччина виділить 600 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Афганістану. з загальної суми, 90 млн євро передадуть через Всесвітню продовольчу програму, 65 млн - через Програму розвитку ООН, 54 млн - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 50 млн - через спецфонд ООН для Афганістану, по 20 млн - через ЮНІСЕФ, ВООЗ, Міжнародну організацію з міграції, 10 млн - через "Червоний Хрест", решту - через інші проєкти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі