Німеччина направляє дипломата до Афганістану

Уряд Німеччини планує змінити відносини з чинною владою Афганістану і найближчими днями направить до країни дипломата Маркуса Потцеля для з'ясування ситуації на місці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Welt am Sonntag.

За інформацією видання, Потцель з'ясовуватиме, як німецькі дипломати можуть повернутися в країні до роботи, поки що на тимчасових умовах.

Крім цього, генпрокуратура ФРН перевіряє правові питання у зв'язку з рухом "Талібан" - у Німеччині він розцінюється як терористичне угруповання.

Зазначені кроки допоможуть полегшити ФРН спілкування із владою Афганістану, вважає видання.

Нагадаємо, що Німеччина виділить 600 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Афганістану. з загальної суми, 90 млн євро передадуть через Всесвітню продовольчу програму, 65 млн - через Програму розвитку ООН, 54 млн - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 50 млн - через спецфонд ООН для Афганістану, по 20 млн - через ЮНІСЕФ, ВООЗ, Міжнародну організацію з міграції, 10 млн - через "Червоний Хрест", решту - через інші проєкти.