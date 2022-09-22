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Німеччина націоналізує імпортера газу Sefe, який раніше відносився до "Газпрому"

Уряд Німеччини збирається націоналізувати компанію-імпортера газу Sefe, яка раніше називалася Gazprom Germania, щоб захистити її від банкрутства.
Німеччина націоналізує імпортера газу Sefe, який раніше відносився до "Газпрому" Фото: Getty Images

Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Представник міністерства економіки сказав, що переговори щодо майбутнього Sefe тривають. У самій компанії цю новину поки не прокоментували. Енергетичний регулятор Німеччини відмовився від коментарів.

Колишній Gazprom Germania з квітня перебуває під федеральною опікою для забезпечення безпеки постачання газу в Німеччині.

Маючи активи та дочірні компанії в Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Бельгії, Чехії та за межами Європи, фірма має важливе значення для європейського газового ринку та поставок для промисловості та домашніх господарств.

Експерти вважають, що націоналізація ймовірна, але кажуть, що це може зайняти кілька тижнів.

Раніше повідомлялось, що  

Уряд Німеччини планує збільшити капітал компанії Uniper на 8 млрд євро в рамках історичної угоди про націоналізацію газового гіганта та запобігання колапсу енергетичного сектора країни.

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22 09 2022 20:20
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