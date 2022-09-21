Уряд Німеччини націоналізує імпортера російського газу
Про це пише Bloomberg.
"У вівторок Uniper підтвердив, що перебуває на завершальних стадіях дискусій з урядом щодо пакету, який включатиме збільшення капіталу на 8 мільярдів євро. Берлін також викупить акції основного акціонера, фінської Fortum Oyj", - пише агентство.
Uniper, найбільший німецький покупець російського газу, перебуває в епіцентрі кризи, викликаної кроками москви щодо скорочення енергетичних потоків у відповідь на санкції, пов’язані з війною.
"Уряд перебував під тиском, щоб вжити заходів, оскільки крах компанії міг вплинути на найбільшу економіку Європи, а також поставити під загрозу постачання палива. Акції Uniper підскочили на 3%. Акції Fortum виросли на 9,5% до того, як торги були зупинені біржею", - додає Bloomberg.
Зазначається, що нова угода замінить план порятунку від липня, згідно з яким уряд отримає 30% акцій Uniper.
Раніше німецький канцлер Шольц заявив, що путін повинен визнати поразку у війні.
Додати коментар
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Більшість українців підтримуть вступ до Євросоюзу та НАТО до 2030 року - опитування
- Європейські компанії очікують на зростання свого бізнесу в Україні наступного року