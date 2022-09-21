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Уряд Німеччини націоналізує імпортера російського газу

Уряд Німеччини планує збільшити капітал компанії Uniper на 8 млрд євро в рамках історичної угоди про націоналізацію газового гіганта та запобігання колапсу енергетичного сектора країни.
Уряд Німеччини націоналізує імпортера російського газу Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це пише Bloomberg.

"У вівторок Uniper підтвердив, що перебуває на завершальних стадіях дискусій з урядом щодо пакету, який включатиме збільшення капіталу на 8 мільярдів євро. Берлін також викупить акції основного акціонера, фінської Fortum Oyj", - пише агентство.

Uniper, найбільший німецький покупець російського газу, перебуває в епіцентрі кризи, викликаної кроками москви щодо скорочення енергетичних потоків у відповідь на санкції, пов’язані з війною.

"Уряд перебував під тиском, щоб вжити заходів, оскільки крах компанії міг вплинути на найбільшу економіку Європи, а також поставити під загрозу постачання палива. Акції Uniper підскочили на 3%. Акції Fortum виросли на 9,5% до того, як торги були зупинені біржею", - додає Bloomberg.

Зазначається, що нова угода замінить план порятунку від липня, згідно з яким уряд отримає 30% акцій Uniper.

Раніше німецький канцлер Шольц заявив, що путін повинен визнати поразку у війні.

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21 09 2022 09:55
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