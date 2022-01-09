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Німеччина не може покладатися на поставки газу з рф цієї зими - Хабек

Ольга
Матарикіна
1 серпня 2022 року призупитено постаки газу через "Північний потік" на три дні
Німеччина не може покладатися на поставки газу з рф цієї зими - Хабек Фото: Yahoo Nachrichten

Німеччина не повинна покладатися на поставки газу з росії цієї зими, в тому числі по газопроводу "Північний потік", на якому цього тижня завершиться технічне обслуговування.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

"Чого я очікую, так це того, що ми ніяким чином не повинні покладатися на росію на "Газпром", інше - чиста спекуляція", - сказав він.

Нагадаємо, російський "Газпром", починаючи з 31 серпня 2022 року, призупинив постачання газу на три дні. В Європі очікують, що "Північний потік" буде використовуватися росією як спосіб тиску через санкції.


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01 09 2022 19:57
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