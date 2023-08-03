Німеччина не передаватиме Україні Taurus – ЗМІ
Він послався на їхню "особливу дальність" та вважає, що у цьому не має особливої потреби.
Про це повідомляє Tagesschau.
Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на "особливій дальності" цих ракет, а також додав, що США не передають Україні далекобійні ракети.
Пісторіус сказав, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.Нагадаємо, що в кінці липня німецькі політики закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.