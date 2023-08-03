Німеччина не передаватиме Україні Taurus – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передачі ЗСУ далекобійних ракет Taurus.

Він послався на їхню "особливу дальність" та вважає, що у цьому не має особливої потреби.

Про це повідомляє Tagesschau.

Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на "особливій дальності" цих ракет, а також додав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус сказав, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.