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Німеччина не підтримає продиктований мир – Шольц

15 лютого 2025, 18:03
Німеччина не підтримає продиктований мир – Шольц
Олаф Шольц
москва вже загострює ситуацію небезпечними діями проти країн НАТО.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав поважати "суверенну незалежність" України у майбутніх переговорах з кремлем. 

Про це він заявив під час свого виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції, цитує німецький мовник DW.

Канцелр сказав, що суверенність незалежність України має бути відображена під час майбутніх переговорів з росією.

"Я вірю, що ми всі згодні з тим, що війна Росії проти України повинна закінчитися якомога швидше. Сотні тисяч людей загинули або були поранені", – заявив Шольц. 

Також він додав, що раїна повинна мати можливість ефективно захищати себе в разі укладення миру за допомогою широкої військової допомоги. 

"Наприкінці будь-якого врегулювання, досягнутого шляхом переговорів, Україна повинна мати у своєму розпорядженні збройні сили, за допомогою яких вона зможе відбити будь-яку нову російську атаку. У фінансовому, матеріальному та логістичному плані це буде величезним викликом", – сказав німецький політик. 

Канцлер також попередив, що перемога кремля або розпад України не принесуть миру і навіть продиктований мир ніколи не знайде підтримки Німеччини. 

"Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. Тому мир, продиктований під тиском, ніколи не отримає нашої підтримки", – сказав він.

Шольц додав, що москва вже загострює ситуацію небезпечними діями проти країн трансатлантичного альянсу і згадав саботаж підводних кабелів та іншої інфраструктури, підпали, дезінформацію та спроби маніпулювання демократичними виборами.

14 лютого Шольц закликав Бундестаг ввести надзвичайний стан через війну в Україні.

 

Німеччинамирвійна в Україні

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