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ПОЛІТИКА

Німеччина не підтримує пропозицію Зеленського виключити рф з Радбезу ООН

21 вересня 2023, 14:22
Німеччина не підтримує пропозицію Зеленського виключити рф з Радбезу ООН
Фото: РБК-Україна
Бербок розкритикувала росію за зловживання правом вето у зв’язку з жорстокою агресивною війною в Україні.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що вона не підтримує ідею президента України Володимира Зеленського відкликати в росії право вето в Радбезі ООН.

Про це повідомляє Меrkur.

"Ми це не підтримуємо, і я знову і знову пояснюю це моїм українським співрозмовникам", — сказала вона.

Бербок розкритикувала росію за зловживання правом вето у зв’язку з жорстокою агресивною війною в Україні.

"Ось чому реформа важлива як ніколи. Але потрібно бути реалістом: це станеться не завтра", — сказала вона.

Президент Володимир Зеленський під час засідання Радбезу ООН заявив, що ООН зайшла в глухий кут у питанні агресії і не є дієздатною.

За його словами, саме вето в руках росії загнало ООН у глухий кут, і держава-агресор використовує своє право вето на шкоду всім іншим членам ООН.

Він закликав почати реформування ООН і зазначив, що ключовою реформою може стати застосування права вето, яке не повинно "служити зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною".

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.

НімечинаЗеленський.рф тероризмООН

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