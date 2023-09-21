Німеччина не підтримує пропозицію Зеленського виключити рф з Радбезу ООН

Бербок розкритикувала росію за зловживання правом вето у зв’язку з жорстокою агресивною війною в Україні.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що вона не підтримує ідею президента України Володимира Зеленського відкликати в росії право вето в Радбезі ООН.

Про це повідомляє Меrkur.

"Ми це не підтримуємо, і я знову і знову пояснюю це моїм українським співрозмовникам", — сказала вона.

Бербок розкритикувала росію за зловживання правом вето у зв’язку з жорстокою агресивною війною в Україні.

"Ось чому реформа важлива як ніколи. Але потрібно бути реалістом: це станеться не завтра", — сказала вона.

Президент Володимир Зеленський під час засідання Радбезу ООН заявив, що ООН зайшла в глухий кут у питанні агресії і не є дієздатною.

За його словами, саме вето в руках росії загнало ООН у глухий кут, і держава-агресор використовує своє право вето на шкоду всім іншим членам ООН.

Він закликав почати реформування ООН і зазначив, що ключовою реформою може стати застосування права вето, яке не повинно "служити зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною".

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.