Німеччина не погодилася з текстом заяви про відносини України та НАТО – Bild

Україні можуть запропонувати фінську модель приєднання до НАТО.

Україні можуть запропонувати шлях приєднання до НАТО протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії.

Про це повідомляє Bild із посиланням на конфіденційний документ уряду Німеччини.

У ньому йдеться, що США дали згоду відмовитися вимагати від України виконання Плану дій щодо членства за "умови проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії", – заявив німецький дипломат на умовах анонімності.

З іншого боку, в документі також ідеться, що Німеччина не погодиться з жодними формулюваннями, які створювали б враження про "практично повне приєднання України" вже зараз. Про "перегляд бухарестського рішення 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови". Тому Берлін не погодиться "ні зі згадкою запрошення", ні зі згадкою "законного місця України в НАТО" в підсумковому документі Альянсу.

Нагадаємо, 10 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.