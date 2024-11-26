Німеччина не виключає арешту Нетаньягу на своїй території

МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Федеральний уряд Німеччини дотримуватиметься закону тому, що ніхто не може бути вище закону.

Про це сказала голова МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє німецький мовник DW.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключає ймовірний арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на німецькій території на підставі ордера, виданого МКС.

Вона заячвила, що федеральний уряд дотримується закону, "адже ніхто не може бути вище закону".

"Діє незалежність судової влади, яка в цьому разі дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз", - сказла Бребок.

Нагадаємо, що минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю.