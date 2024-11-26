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Німеччина обіцяє передати Україні дві IRIS-T протягом кількох тижнів

26 листопада 2024, 08:17
Німеччина обіцяє передати Україні дві IRIS-T протягом кількох тижнів
Фото: з вільного доступу
ФРН підтримуватиме Україну і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого.

Керівник спецштабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що Київ до кінця цього року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої і середньої дальності.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Начальник спеціального штабу сказав, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder. 

Крім того, розпочато програму ударних безпілотників.

"Системи середньої дальності IRIS-T SLM і малої дальності SLS  мають прибути до України протягом наступних днів і тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", - сказав Фройдінг. 

На початку жовтня в Німеччині оголосили про нові постачання IRIS-T Україні.

 

НімеччинаIRIS-Tпідтримка України

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